05 Ekim 2021, Salı
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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Makedonikos takımında forma giyen Yunan futbolcu Tsoumanis aracında ölü bulundu!
Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos forması giyen Nikolaos Tsoumanis, aracında ölü bulundu. Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, 31 yaşındaki futbolcunun boğulma sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.
Yunan futbolcu Nikolaos Tsoumanis'in, Selanik'te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, adli tıp kurumunda yapılan ilk inceleme sonucu ölüm nedeninin boğulma olduğu kaydedildi. Ölüm nedenini ilişkin nihai raporun hazırlanması için adli tıp analizinin sürdürüldüğü belirtildi.
Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi.
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