    30 Eylül 2018, Pazar

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    Okçuluk Dünya Kupası'nda gümüş madalya

    Okçuluk Dünya Kupasında gümüş madalya
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    Giriş Tarihi: 30.09.2018

    'da yapılan Finalleri'nde milli okçu gümüş madalya kazandı.

    Batı Park'ta devam eden Dünya Kupası Finalleri'nde klasik yay kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Chang Hye-Jin'i 6-4, yarı finalde Hindistanlı Deepika Kumari'yi 7-3 yenerek finale yükseldi.

    Finalde Güney Koreli Lee Eun Gyeong'a 6-4 yenilen Yasemin, gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Dünya Kupası Finalleri'nde , şu ana kadar 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

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