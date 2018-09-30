Okçuluk Dünya Kupasında gümüş madalya

Batı Park'ta devam eden Dünya Kupası Finalleri'nde klasik yay kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Chang Hye-Jin'i 6-4, yarı finalde Hindistanlı Deepika Kumari'yi 7-3 yenerek finale yükseldi.

Finalde Güney Koreli Lee Eun Gyeong'a 6-4 yenilen Yasemin, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya Kupası Finalleri'nde Türkiye, şu ana kadar 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.