Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda 22 madalya kazanarak üst üste 3’üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 6 altın, 4 gümüş, 12 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcularımızı, bizleri gururlandıran bu büyük başarıları nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.