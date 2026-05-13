Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e fahri doktora unvanı

MAKÜ Senatosu'nun oy birliğiyle aldığı kararla Rıza Kayaalp'e fahri doktora payesi verilmesine ilişkin tören, MAKÜ Yerleşkesi'ndeki otelde düzenlendi. Törene MAKÜ Rektörü Hüseyin Dalgar, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Rıza Kayaalp, Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Kara ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, Rıza Kayaalp'in hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi sunuldu.

MAKÜ Rektörü Hüseyin Dalgar, "Rıza Kayaalp, bir asır kırılamayacak bir rekoru kırdı. Spor Bilimleri alanında elde etmiş olduğu bu kıymetli başarıyla çok değerli sporcumuz ve gururumuz olan Rıza Kayaalp'e fahri doktora payesi takdim edeceğiz. Fahri doktora payeleri aslında akademinin toplumla buluşmasıdır. Biz, Spor Bilimleri alanında özellikle yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin en büyük sporcu kamp merkezlerinden birisine sahip olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak bu konuya özel bir önem veriyoruz. Spor, bizim doğal misyonumuz haline geldi" dedi.

'GÜREŞİN MEDENİYETİMİZDE ÇOK ÖZEL BİR YERİ OLMUŞTUR'

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ata sporu olarak tarif ettiğimiz güreş; Orta Asya bozkırlarından Anadolu yaylalarına kadar uzanan, yüzyıllardır yapılan, dua ile başlayan ve el öpmeyle sona eren kadim bir kültürü temsil eder. Peygamber Efendimizden bugüne kadar güreşin medeniyetimizde çok özel bir yeri olmuştur. O yüzden ata sporu diye geçiyor. Rıza Kayaalp 13 defa Avrupa şampiyonu oldu, inşallah 14'üncü, 15'inci şampiyonluklarını da yaşayacak. Bizi gururlandırdığı, bayrağımızı dalgalandırdığı için bir kez daha teşekkür ediyorum."

RIZA KAYAALP: BURADA BULUNMAK BENİM İÇİN TARİFSİZ BİR ONUR VE MUTLULUKTUR

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise büyük bir mutluluk yaşadığının altını çizerek, "Bugün burada bulunmak benim için tarifsiz bir onur ve mutluluktur. Bana layık görülen fahri doktora unvanı için emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlamlı unvanı yalnızca şahsıma verilmiş bir unvan olarak görmüyorum. Ben bunu; birlikte yol yürüdüğüm, bana inanan, destek olan ve emeğiyle hayatıma dokunan herkes adına kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, MAKÜ Senatosu'nun fahri doktora kararını okuduktan sonra biniş giydirdiği Rıza Kayaalp'e fahri doktora diplomasını verdi.