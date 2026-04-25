Uluslararası Kempo Federasyonu tarafından düzenlenen 22'nci Dünya Kempo Şampiyonası'nda mücadele eden Bodrumlu Sahra Çifçi, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda 60 kilogram Semi-Kempo branşında genç sporcu, sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakmayı başardı. Final müsabakasından galibiyetle ayrılarak kürsünün zirvesine yerleşen Çifçi, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Dünya şampiyonu olan Sahra Çifçi'nin, Bodrum Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Genç yeteneğin başarısı spor camiasında ve okulunda sevinçle karşılandı.