A Milli Kadın Hentbol Takımı, Özbekistan’ı 39-22 mağlup ederek Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda finale yükseldi; milliler altın madalya için 21 Kasım’da Kazakistan’la karşılaşacak. İşte detaylar...

Kadın A Milli Hentbol Takımı, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları yarı final mücadelesinde Özbekistan ile karşılaştı.

Millilerimiz, karşılaşmanın ilk yarısını 18-11 önde tamamlarken, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek maçı 39-22 kazandı ve finale yükseldi.

A Grubu'ndan üçte üç yaparak lider tamamlayan Ayyıldızlılar, yarı finalde de iyi bir performans ortaya koyarak adını finale yazdırdı. Millilerimizin finaldeki rakibi İran'ı 29-26 mağlup eden Kazakistan oldu.

Millilerin, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya için sahaya çıkacağı Türkiye ile Kazakistan final maçı 21 Kasım Cuma günü saat 13.30'da başlayacak.