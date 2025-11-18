Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen oyunlarda kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan Elif Sude Akgül, kadınlar 70 kiloda bronz madalya kazanan Sıla Nur Gençer, kadınlar 46 kiloda üçüncü olan Emine Göğebakan ile erkekler 82 kiloda bronz madalya kazanan Yiğithan Kılıç ve Tekvando Kadın Milli Takım Antrenörü Nur Tatar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antrenör Nur Tatar, 19 yaşındaki Elif Sude'nin 20 gün önce ilk kez katıldığı 2025 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıktan kısa süre sonra sakatlığına rağmen Riyad'da güzel bir mücadele sergilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Elif Sude, en son dünya şampiyonasında gümüş madalya almıştı. Burada inanılmaz mücadele etti çünkü dünya şampiyonasında sakatlıklar yaşadı. Bacağında yırtığı ve parmağında kırığı vardı. Buna rağmen çok güzel bir mücadele verdik. Rakiplerimiz çok zorladı ama olimpiyat yolunda hem ülkemiz hem takımımız hem de sevdiklerimiz ve ailemiz için 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalyayı alacağız."

Elif Sude'nin dünya sıralamasında çok iyi yükseldiğini de dile getiren Nur Tatar, "Elif Sude, yaşına göre çok güzel başarılar elde ediyor. Hedefimiz adım adım olimpiyat olacak. İnşallah bu ülkeye tekvandoda altın madalyayı getireceğiz. Sadece Elif'e değil takımımızdaki bütün sporcularımıza güveniyoruz. Bütün sporcularımızla başarı yolunda çok güzel yolculuğumuz olacak. Ekibimizle ülkemize 2028'de olimpiyat madalyalarını getirip, bayrağımızı göklere çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Londra 2012'de gümüş, Rio 2016'da ise bronz madalya kazanan Nur Tatar, antrenörlük kariyerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Sporculuk ile hocalık çok farklı. Sporcuyken kaygın, stresin sadece kendine oluyor ama hocalıkta her gün hepsiyle ayrı bir stres, ayrı bir heyecan, ayrı bir üzüntü, hepsinin bütün duygularına ortak oluyorsun. Evet ferdi olarak dünya şampiyonuyum, olimpiyat madalyalarım var ancak antrenör olarak da takımla da en son Çin'de yapılan dünya şampiyonasında şampiyon oldum. Cumhurbaşkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, federasyon başkanımız Bahri abinin (Tanrıkulu) destekleri o kadar büyük ki, inşallah 2028 yolunda çok çalışıp o olimpiyat madalyalarını alacağız."

KADIN TEKVANDOCULARIN GÖZÜ 2028 LOS ANGELES'TA

Riyad'da kadınlar 51 kiloda ikinci olan Elif Sude Akgül ise bu kiloda ilk kez yarıştığını, kendisinin 49 kiloda bulunduğunu dile getirerek, "Rakiplerim 55 ve 54 kilodan aşağı düşerek yarıştı, biraz zordu. Yine de güzel, buradan eli boş dönmek de vardı. İslam Oyunları'nda bizim branş gerçekten de zor, rakipler güçlüydü." dedi.

Gelecek hedefleri için de Elif Sude, "Çin'de dünya şampiyonasında yaşadığım sakatlıkları atlatmam gerekiyor. Hemen iyileşmek için İstanbul'a acele döndüm ve tedavi olup, iyileşip İslam Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyordum ama maalesef burada da gümüş oldu. Nazar var galiba, inşallah altın madalyayı kazanacağım. Olimpiyat hedefimi söylemiyorum ama 2028 Los Angeles'ta 49 kiloda en iyi kendimin olduğunu düşünüyorum ve bunun için mücadele ediyorum. Bunlar bir ön sürüm gibi, inşallah 2028 Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Oyunlarda kadınlar 70 kiloda bronz madalya kazanan Sıla Nur Gençer ise "Burada finale çıkmaya çok yakındım, iyi bir maç yapmıştım ama kendimi pek gösteremedim. Hedefim şampiyonluktu ama bronz madalya kazandım. Gelecek yıl 2026'da Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Kura çekilişim biraz farklı olsaydı final görebilirdim, yine de güzeldi buna da şükür. 2027'de dünya şampiyonasında hedefim var bu basamaklarda kendimi gösterdikten sonra asıl hedefim 2028 olimpiyatlar. Olimpiyatlarda 67 kiloda Nur (Tatar) abla ikincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıktı, tek kalan olimpiyat şampiyonluk kürsüsü, inşallah onu da ben başaracağım." ifadelerini kullandı.

Kadınlar 46 kiloda bronz madalya kazanan Emine Göğebakan da "İki hafta önce dünya şampiyonasında altın madalya alarak buraya geldim. Dünya şampiyonasına çok odaklandım, her şey istediğim gibi gitti ve şampiyon oldum. Buraya da çok odaklandım ama küçük bir hatamla bu sefer bronz oldu. Şimdi 2026'da Avrupa Şampiyonamız var, orada da altın madalya almak istiyorum. İnşallah eksiklerimi tamamlayarak 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YİĞİTHAN: "EN BÜYÜK HEDEFİMİZ 2028 OLİMPİYATLARI"

Erkekler 82 kiloda bronz madalya kazanan Yiğithan Kılıç ise "Riyad güzel geçti, federasyon başkanımız, hocalarımız, ekibimiz çok destekleyici şekilde motive ettiler. Burada tabii ki altın madalya isterdim ama nasip bronz madalya oldu buna da şükrediyorum. İnanıyorum ki daha çok çalışarak gelecek yıl Avrupa Şampiyonası'nda birinci olup güzel ülkemi mutlu edeceğim." dedi.

Riyad'da üçüncülük maçında olimpiyatlara katılan Özbek güçlü bir rakiple karşılaştığını da dile getiren Yiğithan, "Buranın en favori sporcusuydu. Onu bu şekilde ezici bir üstünlükle yenmek benim için daha da motive edici oldu. Ayrıca bir önceki maçımda da dünya şampiyonasında yenildiğim rakibimi yendim. Bu madalya benim için çok kıymetli. Aileme, antrenörlerime ve ASKİ Spor Kulübüne de çok teşekkür ediyorum. Seneye Avrupa'da şampiyon olup, 4. kez büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. En büyük hedefimiz 2028 Olimpiyatları, bunun için çok çalışacağım." açıklamasında bulundu.