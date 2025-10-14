Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun son büyük yarışının Edirne'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Meriç'in büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirten İba, Büyükler Türkiye Kupası'nda 20 kulüpten 300'e yakın sporcunun kürek çekeceğini ifade etti.

Organizasyonda Türkiye'nin en başarılı sporcularının yarışacağını dile getiren İba, "Cuma günü başlayacak eleme ve sıralama yarışlarının ardından cumartesi ve pazar günleri final yarışları yapılacak. Sezonun son yarışı oluyor burada. Daha sonra kamplar ve antrenmanlar olacak. Hafta sonu yapılacak yarışa tüm vatandaşlarımızı Meriç Nehri'ne davet ediyoruz. Kıyasıya yarışlar olacak. Meriç'te yapılan her organizasyon kente önemli katkı sağlıyor." diye konuştu.

Nesim İba, yarışlarda madalya için kürek çekecek sporculara başarı diledi.