Dünya Voleybol Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finalde boy gösteren A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Polonya'ya 3-0'lık set skoruyla mağlup olarak turnuvaya veda etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.

Filenin Efeleri rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu ve organizasyon tarihinde adını ilk kez çeyrek finale yazdırmasının ardından turnuvaya veda etti.

Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken daha sonra 16-10 öne geçen Polonya, üst üste aldığı sayılarla farkı açtı. Polonya, üstünlüğünü devam ettirerek seti 25-15 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete ay-yıldızlı takım ilk sayıyı alarak başladı. Daha sonra Polonya 11-7 öne geçti. Ancak milli takım, oyundan kopmadı ve üst üste buldukları sayılarla farkı 2'ye (18-16) indirdi. Mola dönüşünde üstünlüğünü sürdüren Polonya, fark 1'e inse de (22-21) son bölümünde hata yapmadı ve seti 25-22 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlarken skor 6-6'ya geldi. Polonya, ardından yakaladığı 3-0'lık seriyle kontrolü ele geçirdi ve orta bölümde 16-11 üstünlük sağladı. Türkiye farkı 2'ye (19-17) indirse de Polonya'nın etkili hücumlarına engel olamadı. Polonya, son seti 25-19, maçı da 3-0 ile kazanarak yarı finale yükseldi.

Dünya Şampiyonası'nda Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

Tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımda sakatlığı olan Efe Mandıracı müsabakada görev alamadı.

İŞTE SET SONUÇLARI:

1. Set sonucu: Polonya 25-15 Türkiye

2. Set sonucu: Polonya 25-22 Türkiye

3. Set sonucu: Polonya 25-19 Türkiye

Salon: SM Mall of Asia Arena

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Polonya: Semeniuk, Komenda, Kochanowski, Venero, Kurek, Huber (Popiwczak, Firlej, Granieczny, Sasak)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Gökçen Yüksel, Adis Lagumdzija, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Can Koç, Ahmet Tümer)