Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! "Ayrılırken ağlayanlar oldu"
Sezonun ilk yarısında Gaziantep FK'nın lige damga vurmasında önemli rol oynayan ancak yönetimle arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kulüpten ayrılan Marius Sumudica, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı. Karadeniz ekibiyle çıktığı 7 maçtan da galibiyet elde edemeyen Rumen teknik adamın Rizespor ile de yolları ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor serüveninin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Çaykur Rizespor'un başında çıktığı 7 maçta galibiyet alamayan(4 mağlubiyet 3 beraberlik) ve dün kulüple yollarını ayıran Marius Sumudica, Rumen basınına açıklamalarda bulundu.
Sumudica'nın ProX'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:
Rizespor'u asla unutmayacağım. Kimse benim ayrılmamı istemedi, arkamdan ağlayanlar oldu. Karışık ve zor bir dönem geçirdik. Pozitif olarak gözüken şeyler zamanla negatife döndü. Yönetiminden tesislerine çok güzel bir kulüpte görev yaptım.
Çalıştığım en iyi kulüp diyebilirim ama geldiğimde takım bitkisel hayattaydı. 20'nin üzerinde koronavirüse yakalanan oyuncu vardı. 3-4 oyuncu ancak dönebilmişti. Maçlara hiçbir zaman düzgün bir kadroyla çıkamadım.
Takımı yeterince iyi hazırlayamadım. Bu zor durum yetmezmiş gibi 3 günde bir maça çıktık. Her şeyi denedim ama olmadı. Felsefemi oturtamadım."
"BİR DAHA ASLA..."
"Kulüple masaya oturduğumuzda çok güzel bir proje hazırlamıştık ama olmadı. Kimse ayr��lmamı istemedi, ayrılırken ağlayanlar oldu. Kolay kolay pişman olmam ama bir daha asla sezon ortasında bir kulüpte görev almayacağım. Yaz ayında takımın başına geçip istediğim hazırlıkları yapmak istiyorum."
"TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİYORUM"
"Kariyerime Türkiye'de devam etmek istiyorum. Görüştüğüm bazı yönetici ve başkanlar var. Tek isteğim takımı sezon sonu devralmak. Buna sıcak bakan kulüplerle daha ileri görüşmeleri yapabilirim. Türk vatandaşlığını birkaç gün içinde alacağım. Pasaportum kısa sürede elime geçecek."
"Rapid şu anda ikinci ligde oynuyor. Eğer birinci lige çıkarlarsa ve sağlam bir finansal yapı kurarlarsa nede olmasın!
Çok sevdiğim ve yürekten bağlı olduğum bir kulüp. Şu anda önceliğim Türkiye'de kalmak. Görüştüğüm ve görevi yazın alabileceğim bazı kulüpler var." (Hürriyet)
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