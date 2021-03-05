05 Mart 2021, Cuma

RİZESPOR

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! "Ayrılırken ağlayanlar oldu"

Sezonun ilk yarısında Gaziantep FK'nın lige damga vurmasında önemli rol oynayan ancak yönetimle arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kulüpten ayrılan Marius Sumudica, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı. Karadeniz ekibiyle çıktığı 7 maçtan da galibiyet elde edemeyen Rumen teknik adamın Rizespor ile de yolları ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor serüveninin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! Ayrılırken ağlayanlar oldu
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 Giriş Tarihi: 05.03.2021

'un başında çıktığı 7 maçta galibiyet alamayan(4 mağlubiyet 3 beraberlik) ve dün kulüple yollarını ayıran , basınına açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! Ayrılırken ağlayanlar oldu

'un iyi bir kulüp yapılanması olduğunun altını çizen 50 yaşındaki teknik adam, şanssızlıklar yaşadığını, kariyerine ise 'de devam etmek istediğini söyledi.

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! Ayrılırken ağlayanlar oldu

Sumudica'nın ProX'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:

'u asla unutmayacağım. Kimse benim ayrılmamı istemedi, arkamdan ağlayanlar oldu. Karışık ve zor bir dönem geçirdik. Pozitif olarak gözüken şeyler zamanla negatife döndü. Yönetiminden tesislerine çok güzel bir kulüpte görev yaptım.

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! Ayrılırken ağlayanlar oldu

Çalıştığım en iyi kulüp diyebilirim ama geldiğimde takım bitkisel hayattaydı. 20'nin üzerinde koronavirüse yakalanan oyuncu vardı. 3-4 oyuncu ancak dönebilmişti. Maçlara hiçbir zaman düzgün bir kadroyla çıkamadım.

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! Ayrılırken ağlayanlar oldu

Takımı yeterince iyi hazırlayamadım. Bu zor durum yetmezmiş gibi 3 günde bir maça çıktık. Her şeyi denedim ama olmadı. Felsefemi oturtamadım."

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! Ayrılırken ağlayanlar oldu

"BİR DAHA ASLA..."

"Kulüple masaya oturduğumuzda çok güzel bir proje hazırlamıştık ama olmadı. Kimse ayr��lmamı istemedi, ayrılırken ağlayanlar oldu. Kolay kolay pişman olmam ama bir daha asla sezon ortasında bir kulüpte görev almayacağım. Yaz ayında takımın başına geçip istediğim hazırlıkları yapmak istiyorum."

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! Ayrılırken ağlayanlar oldu

"TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİYORUM"

"Kariyerime 'de devam etmek istiyorum. Görüştüğüm bazı yönetici ve başkanlar var. Tek isteğim takımı sezon sonu devralmak. Buna sıcak bakan kulüplerle daha ileri görüşmeleri yapabilirim. vatandaşlığını birkaç gün içinde alacağım. Pasaportum kısa sürede elime geçecek."

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! Ayrılırken ağlayanlar oldu

"PLANIM TÜRKİYE'DE KALMAK"

, 1997-200 yılları arasında formasını giydiği ve 2010/11 sezonunda teknik direktörlüğünü yaptığı Bükreş'in başına geçip geçmeyeceği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! Ayrılırken ağlayanlar oldu

" şu anda ikinci ligde oynuyor. Eğer birinci lige çıkarlarsa ve sağlam bir finansal yapı kurarlarsa nede olmasın!

Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! Ayrılırken ağlayanlar oldu

Çok sevdiğim ve yürekten bağlı olduğum bir kulüp. Şu anda önceliğim 'de kalmak. Görüştüğüm ve görevi yazın alabileceğim bazı kulüpler var." (Hürriyet)

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