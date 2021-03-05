Son dakika spor haberleri: Marius Sumudica'dan olay açıklama! "Ayrılırken ağlayanlar oldu"

"BİR DAHA ASLA..."

"Kulüple masaya oturduğumuzda çok güzel bir proje hazırlamıştık ama olmadı. Kimse ayr��lmamı istemedi, ayrılırken ağlayanlar oldu. Kolay kolay pişman olmam ama bir daha asla sezon ortasında bir kulüpte görev almayacağım. Yaz ayında takımın başına geçip istediğim hazırlıkları yapmak istiyorum."