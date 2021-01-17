17 Ocak 2021, Pazar

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Yeni Malatyaspor 4-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yeni Malatyaspor galibiyeti hatırladı!
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

'in 19. haftasında , 'u konuk etti. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 46. ve 50. dakikalarda Kubilay Kanatsızkuş, 61'de Umut Bulut ve 74. dakikada Eskihellac kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü 30. dakikada penaltıdan Milan Skoda'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor 24 puana yükselirken, Çaykur Rizespor ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Fofana, ceza sahası içerisine rakiplerini geçerek girdi, şutunu çekti, top kaleci Gökhan'da kaldı.

20'nci dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci kurtardı.

27'nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına yerden açılan ortada top Hadebe'nin eline çarptı. Hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarıyla pozisyonu izleyerek, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Skoda'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

37'nci dakikada sağ kanatta 'ın açtığı ortaya iyi yükselen Skoda kafa vuruşunu yaptı, top auta çıktı.

45+3'üncü dakikada Youssuf'un ortasına iyi yükselen Kubilay'ın şutu üstten auta çıktı.

46'ncı dakikada sağ kanattan Mustafa'nın açtığı ortaya gelişine ayağının arkasıyla vuruşunu yapan Kubilay'ın şutu ağlara gitti: 1-1.

49'uncu dakikada 'in sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Kubilay'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

60'ncı dakikada ceza sahası dışından Hafez'in açtığı ortaya iyi yükselen Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.

67'nci dakikada ceza sahası dışından Youssuf'un sert şutu savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

73'üncü dakikada Adem'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa'nın sert şutu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 4-1.

88'inci dakikada ceza sahası içerisine atılan ortada kaleci ile karşı karışa kalan Kubilay'ın vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşmada Yeni Malatyaspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.

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