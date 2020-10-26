27 Ekim 2020, Salı

RİZESPOR

Stjepan Tomas: “Çok önemli bir 3 puan aldık”

Stjepan Tomas: “Çok önemli bir 3 puan aldık”
RİZESPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.10.2020

’in 6. haftasında DG ’u deplasmanda 2-0 yenen ’da teknik direktör , “Çok önemli 3 puan aldık ve şimdi 5. sıraya geldik. Son 4 maçtır kaybetmiyoruz, 2 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var” dedi.

Tomas, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşısından önemli bir 2 puan aldıklarını söyledi. Tomas, "Maça iyi başladık. Erken gol bulunca bizim için daha kolay oldu. İyi savunmada yaptık. Zaten bütün hafta onun için çalıştık. Burada iyi savunma yaparsan puan alabilirsin. İkinci devre de aynı şekilde devam ettik. Savunmada yaptık ve çok fazla pozisyon Sivas'a vermedik. Son dakika 2. golü bulduk. Oyuncuları tebrik ediyor ve kutluyorum. Çok önemli 3 puan aldık ve şimdi 5. sıraya geldik. Son 4 maçtır kaybetmiyoruz, 2 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var. Son 2 maç deplasmanda gol yemedik o da önemli bizim için. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.
Sivasspor 0 - 2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU | ÖZET
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (6. hafta)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
RİZESPOR HABERLERİ
Transfer itirafı geldi! G.Saray ve Trabzonspor'dan teklif aldım Transfer itirafı geldi! "G.Saray ve Trabzonspor'dan teklif aldım"
Remy sahnede! Rize'den muhteşem geri dönüş Remy sahnede! Rize'den muhteşem geri dönüş
Süper Lig'de vakalar artıyor! İki ismin daha testi pozitif Süper Lig'de vakalar artıyor! İki ismin daha testi pozitif
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör