26 Ekim 2020, Pazartesi

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Sivasspor 0 - 2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU | ÖZET

Rizespor deplasmanda Sivas'ı üzdü
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

6 hafta mücadelesinde Rizespor deplasmanda Demir Grup 'un konuğu oldu. Karşılaşmada konuk ekip, Baiano Fabricio ve Loic Remy'nin golleriyle 3 puanı alan taraf oldu.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan mücadelede düdük çaldı.

Karşılaşmada konuk ekip Rizespor'a puanı getiren golleri 3. dakikada Baiano Fabricio ve 90+1. dakikada Loic Remy kaydetti.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 8'e çıkartarak 5. sıraya yükselirken, 7 puanda kalan 14. sıraya geriledi.

, 'in 7. haftasında, 1 Kasım Cumartesi günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise önce 29 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi grup maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i sahasında konuk edecek, sonra da 2 Kasım Pazar günü Hatayspor deplasmanına çıkacak.

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