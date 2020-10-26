Sivasspor 0 - 2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU | ÖZET
Süper Lig 6 hafta mücadelesinde Rizespor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu oldu. Karşılaşmada konuk ekip, Baiano Fabricio ve Loic Remy'nin golleriyle 3 puanı alan taraf oldu.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı.
Karşılaşmada konuk ekip Rizespor'a puanı getiren golleri 3. dakikada Baiano Fabricio ve 90+1. dakikada Loic Remy kaydetti.
Bu sonucun ardından Rizespor puanını 8'e çıkartarak 5. sıraya yükselirken, 7 puanda kalan Sivasspor 14. sıraya geriledi.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında, 1 Kasım Cumartesi günü sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise önce 29 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi grup maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i sahasında konuk edecek, sonra da 2 Kasım Pazar günü Hatayspor deplasmanına çıkacak.
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