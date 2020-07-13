Süper Lig: Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor'u 53. dakikada Hajradinovic ve 78. dakikada Anıl Koç'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 53. dakikada Haris Hajradinovic ve 78. dakikada Anıl Koç'un attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kasımpaşa bu sonuçla puanını 39'a yükselterek 11. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 32 puanda kalarak 15. sırada yer aldı.





MAÇTAN DAKİKALAR



13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık'ta kaldı.



16. dakikada Tirpan'ın ortasında kale önünde Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık kornere çeldi.



40. dakikada Hajradinovic'in pasında Aytaç ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Aytaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Rizespor savunmasında Talbi'ye çarparak kaleci Tarık'ta kaldı.

16'ncı dakikada Tirpan'ın orta sahadan attığı uzun pasla ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Tarık, topu son anda kornere tokatladı.



32'nci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan'ın pasıyla çizgiye inen Hadejgonaj, ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Thiam'ın şutunda top auta gitti.



40'ıncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Aytaç Kara'nın şutunda Rizespor savunmasına çarpan top kaleci Tarık'ı yanılttı. Tarık son anda topun sahibi oldu.



53'üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Tirpan'ın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Rizespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Hajradinovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.



72'nci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Aytaç Kara ortasını yaptı. Arka direkte müsait durumdaki Tarkan Serbest'in kafa vuruşunda top auta gitti.



73'üncü dakikada Çaykur Rizespor rakip alanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Tunay Torun'un ortasında Melnjak kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



78'inci dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Tarkan Serbest'in savunma arkasına attığı topla hareketlenen Anıl Koç, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Oyuna girdikten sonra topla ilk kez buluşan Anıl Koç'un çapraz durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Tarık'ın solundan ağlara gitti: 2-0.



88'inci dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Thiam'ın pasıyla ceza sahası içinde Ricardo Quaresma, Abdullah Durak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.



89'uncu dakikada penaltı atışında topun başına geçen Thiam'ın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.





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