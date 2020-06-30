30 Haziran 2020, Salı

RİZESPOR

Rizespor’dan Oğulcan Çağlayan'a sert tepki

Rizespor’dan Oğulcan Çağlayan'a sert tepki
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

, sözleşmesini tek taraflı fesheden ve 'ın transfer listesinde bulunan ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Bakır, "Oğulcan Çağlayan cephede savaşırken cepheyi terk edip kaçmıştır. " ifadelerini kullandı.

Kulübü , profesyonellerin hatalarının ekonomik anlamda kulübü zarara uğrattığını, son olarak 'ın takımdan ayrılması konusunda sıkıntı yaşadıklarını açıkladı.

Özellikle dönemindeki transferlerde sorun yaşadıklarını kaydeden Bakır, "Kweuke, Janster ve son olarak Oğulcan Çağlayan olayı yaşanmıştır. Oğulcan Çağlayan cephede savaşırken cepheyi terk edip kaçmıştır. Bu şartlarda kaçmış olması sporcu için 'Zeki, çevik, ahlaklı' söylemine aykırıdır. Davasında haklı olabilir. Oğulcan, ligin bitimine altı hafta kaldığı, pozisyonunda alternatifi olmadığı, oyununa ihtiyaç olduğu, hak kaybetmeyeceğini bildiği halde cephede savaşırken kaçmıştır." ifadelerini kullandı.

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Oğulcan için 5 yıl önce 1,5 milyon euro ödeme yaptıklarına işaret eden Bakır, "Parasını kazanmıştır, hizmetleri vardır. Altı maç daha sabredip ligde kalma yarışında, 'Ben de cephede olacağım' deseydi opsiyon konusunda taraftar da ona destek verecekti. Kendisi gitmiş, arkadaşları yalnız kalmıştır. Oğulcan'ın fesih ile opsiyon konusunun bağlantısı yoktur. Lig sonunda hukuki arayışa devam etseydi hiçbir kaybı olmazdı." diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muriqi ve Oğulcan'ın menajerinin aynı olduğunu ve benzer sorunların yaşandığını, Oğulcan'ın sözleşmesi ile ilgili eksiklik varsa yapan kişilerle ilgili yönetimin bir değerlendirmede bulunacağını sözlerine ekledi.

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