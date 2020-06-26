Sosyal medyada Oğulcan Çağlayan çılgınlığı! Galatasaray...

Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak oyuncunun mukavelesini 1 yıl uzatmıştı. 24 yaşındaki golcünün Karadeniz ekibiyle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Oğulcan hakkında çok sayıda paylaşım yaptı. İşte Galatasaraylı taraftarların Oğulcan Çağlayan ile ilgili yorumları...