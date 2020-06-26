26 Haziran 2020, Cuma

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Sosyal medyada Oğulcan Çağlayan çılgınlığı! Galatasaray...

Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak oyuncunun mukavelesini 1 yıl uzatmıştı. 24 yaşındaki golcünün Karadeniz ekibiyle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Oğulcan hakkında çok sayıda paylaşım yaptı. İşte Galatasaraylı taraftarların Oğulcan Çağlayan ile ilgili yorumları...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 21:13 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 21:23
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Sosyal medyada Oğulcan Çağlayan çılgınlığı! Galatasaray...

Önümüzdeki sezon adına transfer çalışmaları sürdüren Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona erecek olan Oğulcan Çağlayan'la anlaşmaya varmıştı.

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Sosyal medyada Oğulcan Çağlayan çılgınlığı! Galatasaray...

Rizespor Kulübü ise Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını 1 yıl daha uzatmıştı.

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Sosyal medyada Oğulcan Çağlayan çılgınlığı! Galatasaray...

24 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini tek taraflı feshederek TFF'ye bildirdi. Oğulcan Çağlayan'ın bu hareketi üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada Çağlayan'ı övgü yağmuruna boğdu.

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Sosyal medyada Oğulcan Çağlayan çılgınlığı! Galatasaray...

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Sosyal medyada Oğulcan Çağlayan çılgınlığı! Galatasaray...
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