14 Mart 2020, Cumartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor'da Aminu Umar sezonu kapattı

Aminu Umar sezonu kapattı
RİZESPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2020

ekiplerinden 'da dizinden ameliyat edilen , sezonu kapattı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Aminu Umar'ın Acıbadem Fulya Hastanesinde ameliyat edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından sporcuya ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılmıştır. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuz, 6 ay içerisinde tekrar çalışmalara başlayabilecektir." ifadelerine yer verildi.

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