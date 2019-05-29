Ç. Rizespor'da Okan Buruk dönemi sona erdi

Süper Lig'de sezonu 10. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı. Buruk'la yolların ayrılması sonrası Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'da canlı yayına bağlanarak detayları anlattı. Kartal, "Okan hocanın Beşiktaş'ta olmasını tercih ederim" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de sezonu 10. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sona eren ve adı Başakşehir'le anılan teknik direktör Okan Buruk ile henüz bir görüşme yapmadıklarını açıklamıştı.



Ayrılık sonrası Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'da canlı yayına bağlanarak detayları anlattı. İşte Hasan Kartal'ın açıklamaları:



