29 Mayıs 2019, Çarşamba

ÇAYKUR RİZESPOR

Ç. Rizespor'da Okan Buruk dönemi sona erdi

Okan Buruk için resmi açıklama: Beşiktaş...
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 29.05.2019 Giriş Tarihi: 29.05.2019

Süper Lig'de sezonu 10. sırada tamamlayan 'da sözleşmesi sona eren teknik direktör ile yollar ayrıldı. Buruk'la yolların ayrılması sonrası Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'da canlı yayına bağlanarak detayları anlattı. Kartal, "Okan hocanın Beşiktaş'ta olmasını tercih ederim" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de sezonu 10. sırada tamamlayan 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sona eren ve adı Başakşehir'le anılan teknik direktör Okan Buruk ile henüz bir görüşme yapmadıklarını açıklamıştı.

Ayrılık sonrası Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'da canlı yayına bağlanarak detayları anlattı. İşte Hasan Kartal'ın açıklamaları:

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