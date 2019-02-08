08 Şubat 2019, Cuma
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Aatif: Yeniden Fenerbahçe'ye dönmemin mümkün olmadığını düşünüyorum.
Fenerbahçe çok hızlı değişti
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Rize’ye transfer olan Aatif, “F.Bahçe’deki sıkıntılı süreç değişimin çok hızlı yaşanmasından kaynaklandı” dedi.
Devre arasında Rizespor'a transfer olan Aatif, Fenerbahçe'de yaşadığı sıkıntılı sürecin nedenini kulüpte yaşanan hızlı değişimlere bağladı. Faslı futbolcu, "Fenerbahçe'de değişim çok hızlı yaşandı. Yönetim, başkan, teknik direktör değişti, üstüne bir de Türkiye'yi hiç tanımayan bir teknik direktör geldi. Takımdan sezon başında birçok oyuncu gitti ve bu giden oyuncular aslında takımın ihtiyaç duyduğu isimlerdi" dedi. Aatif, takımın istenen seviyeye geleceğini de söyleyip "Yeni gelen oyuncularda bence çok iyi isimler. Sezonu iyi bir yerde bitireceklerini düşünüyorum" diye konuştu.
Aatif: Yeniden Fenerbahçe'ye dönmemin mümkün olmadığını düşünüyorum.
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