Hedefimiz 20 puan

Kayseri'den 1 puanla dönen Ç.Rize'de Teknik Direktör Okan Buruk, Konya maçı ile zorlu bir maratona gireceklerini söyleyip, milli arada açık kapatacaklarını söyledi. Buruk, "Daha önce bu fikstürde alabileceğinden az puanla kapattık. Şimdi daha zorlu bir sürece giriyoruz. Hedefimiz en az 20'li puanları yakalamak" dedi. "Önümüzdeki haftalara bakarken maç içerisinde gelişen bazı durumları hesaplayamıyorsunuz" diyen Buruk, "Kayseri maçında Umar'ın sakatlanması ve Samudio'nun kırmızı görmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor. O bölgede zaten 3 oyuncumuz vardı, 2 tanesi eksildi ve sadece Süleyman kaldı" diye konuştu.

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