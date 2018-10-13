    13 Ekim 2018, Cumartesi

    ÇAYKUR RİZESPOR

    Hedefimiz 20 puan

    Hedefimiz 20 puan
    ÇAYKUR RİZESPOR
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    ’de , “ maçı ile zorlu maratona giriyoruz. Ardından Beşiktaş ve deplasmanları var. en az 20 puan” dedi

    'den 1 puanla dönen Ç.'de , maçı ile zorlu bir maratona gireceklerini söyleyip, milli arada açık kapatacaklarını söyledi. Buruk, "Daha önce bu fikstürde alabileceğinden az puanla kapattık. Şimdi daha zorlu bir sürece giriyoruz. en az 20'li puanları yakalamak" dedi. "Önümüzdeki haftalara bakarken maç içerisinde gelişen bazı durumları hesaplayamıyorsunuz" diyen Buruk, "Kayseri maçında Umar'ın sakatlanması ve Samudio'nun kırmızı görmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor. O bölgede zaten 3 oyuncumuz vardı, 2 tanesi eksildi ve sadece Süleyman kaldı" diye konuştu.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ
    Okan Buruk: Zorlu bir maratona giriyoruz Okan Buruk: Zorlu bir maratona giriyoruz
    PFDK ceza yağdırdı PFDK ceza yağdırdı
    PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe ve Beşiktaş... PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör