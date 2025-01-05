Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Bodrum FK: Sousa, Ege, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Musah, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz, Seferi.
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali, Kartal Kayra, Attamah, Baran Ali, Cardoso, Boa Morte, Bahoken.
BODRUM FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Bodrum FK - Kayserispor maçı 5 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başladı.
BODRUM FK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bodrum FK - Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.