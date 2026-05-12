Beşiktaş’ta performansı düşüşe geçen Vaclav Cerny’nin geleceği tartışma konusu oldu. Çekyalı yıldızın, teknik direktör Sergen Yalçın’ın takımda kalması halinde düzenli forma şansı bulabileceği bir kulübe transfer olmayı düşündüğü iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Siyah-beyazlı takıma geçen yıl yaz döneminde 6 milyon euro bonservis bedeliyle Wolfsburg'tan transfer olan Vaclav Cerny, sezona fırtına gibi giriş yapmıştı. Kısa dönemde asistleri ve attığı gollerle Beşiktaşlı taraftarların gönlünü kazanan Çekyalı yıldız için son haftalarda işler iyi gitmiyor. Performansında bariz düşüş görülen ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın çoğu maçta yedek soyundurduğu 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili şok iddia ortaya atıldı.

DÜZENLİ FORMA İSTİYOR

Cerny'nin siyah-beyazlı takımdaki geleceği, taraftarların istifaya davet ettiği Sergen Yalçın ile ilgili alınacak karara göre şekillenecek. 53 yaşındaki çalıştırıcı gelecek sezon da takımın başında yer aldığı takdirde, tecrübeli sağ kanadın takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü. Cerny'nin düzenli olarak forma giyebileceği bir kulüpte kariyerini sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli oyuncunun gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Beşiktaş'ın geçtiğimiz cumartesi günü Trabzonspor'la Süper Lig'de oynadığı derbide ilk 11'de forma giyen Vaclav Cerny, oyundan alındıktan sonra büyük üzüntü yaşamıştı. 69'uncu dakikada oyundan çıkarken siyah- beyazlı tribünlerin ıslıklarla protesto ettiği Çekyalı sağ kanat sahayı terk ederken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

SERGEN YALÇIN'IN YANINA GİTMEDİ

2028 yılına kadar sözleşmesi olan Cerny'nin Trabzon derbisinde Orkun'un penaltı golünden sonraki tavrı gündem olmuştu. Golün ardından kaptan Orkun'un yanı sıra Olaitan, Agbadou, Rıdvan ve Toure, Yalçın'ın yanına giderken, Çekyalı futbolcu santraya doğru yürümüştü.