Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ersin Destanoğlu, sezonun ikinci yarısında adeta küllerinden doğdu. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde bir yabancı kaleci transferi gerçekleştirecek ancak yerli kaleci konusu Ersin'e bağlı. Belçika'dan teklif alan ve durumu değerlendiren 25 yaşındaki eldivene, siyah-beyazlı yönetim bir süre önce maaş iyileştirmesi de yapmıştı. Başkan Serdal Adalı'nın Konyaspor ile salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçını beklediği aktarıldı. Bu maçın ardından başarılı file bekçisi görüşmeye çağırılacak. Sabah'ın haberine göre; Başkan, Ersin ile yapacağı görüşmede oyuncusuna takımda kalmak istemesi halinde sözleşme sunacağı aktarıldı. Geleceğiyle ilgili karar tamamen deneyimli kaleciye bırakılmış durumda ve daha önceki dönemlerde olanın aksine "Kal" baskısı yapılmayacak.



Bu sezon 29 resmi karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki kaleci, 29 gol yedi. 10 maçta rakiplere geçit vermedi.



2018- 19 sezonunda U21'den A takıma yükselen Ersin, Beşiktaş'ta 148 maça çıktı. 177 gol yerken 47 karşılaşmada kalesini kapattı.