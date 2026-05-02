Fenerbahçe’de Zeki Murat Göle’den yeni hoca sorusuna cevap!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir’i 3-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında fotomac.com.tr editörlerinden Mesut Erkam Şahin, Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle’ye “Camiayı oldukça yakından bilen birisiniz. Sizce Fenerbahçe’nin yeni hocası yerli mi olmalı yabancı mı?” şeklinde soru yöneltti. Zeki Murat Göle bu soruya, “Fenerbahçe’nin hocası Fenerbahçe’yi yukarıya en doğru şekilde çeken hoca olmalı. Sonuçta yerli-yabancı ayrımı yapamayacağız. Tabiki sonuçta geçmişe baktığımız zaman yabancı hocaların şampiyon olma oranı çok düşük. Şimdiye kadar yerli hocalarla daha çok şampiyon olmuşuz. O ağır basıyor. Ama sonuçta ben bir ayrım yapamam şuan.” şeklinde yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Zeki Murat Göle'den yeni hoca sorusuna cevap! 02 Mayıs 2026 23:13
