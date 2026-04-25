Gelecek sezon kadrosunu bir şampiyonluk kadrosuna çevirmeyi planlayan Beşiktaş, Alejandro Grimaldo ve Romelu Lukaku takviyeleri için kolları sıvadı. İşte siyah-beyazlıların transfer çalışmalarında son durum...

Transferde çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme adına planlarını hızlandırıyor. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen'den ayrılması gündemde olan ve sözleşmesi 2027'de bitecek 30 yaşındaki İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo'yu listesine ekledi. Hücum hattına da takviye hedefleyen Kartal, Romelu Lukaku'yu yakından takip ediyor. Napoli'ye veda etmesi beklenen 32 yaşındaki Belçikalı forvet için Beşiktaş önemli adaylardan biri olarak göze çarpıyor.

ŞAMPİYONLUK KADROSU

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, bu doğrultuda tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk kadrosunun kurulması amaçlanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da devamlı temas halinde olan yönetim, kadro kalitesini artıracak isimlere yönelecek. Alejandro Grimaldo ve Romelu Lukaku, Beşiktaş'ın en önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkacak. Yaz döneminde iki yıldız isim için resmi temaslar kurulacak, transfer hamleleri yapılacak.

LUKAKU'YA DETAYLI İNCELEME

Napoli'de bu sezon hem sakatlık sıkıntısı hem de Teknik Direktör Antonio Conte ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Romelu Lukaku, transfer tekliflerini bekliyor. Ancak Beşiktaş yönetimi Lukaku'nun sağlık raporlarını detaylıca inceleyecek. En ufak bir olumsuzluk istenmiyor.

ALEJANDRO GRİMALDO HEYECANI

Siyah-beyazlılarda sol bek için Leverkusen'in ünlü yıldızı Alejandro Grimaldo'nun adının gündeme gelmesi heyecan oluşturdu. 30 yaşındaki İspanyol yıldızın kontratı 2027'de sona erecek. Hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın Grimaldo konusunda temaslar kuracağı bildirildi.