Sergen Yalçın: Oyuncuların psikolojisi bozuldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından siyah-beyazlıları teknik patronu Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Rakibin güzel gollerinin ardından takımının mental olarak geri düştüğünü dile getiren Yalçın, "İlk yarı daha iyiydi oyun. Kontrolümüzdeydi. İkinci yarının 20-25 dakikası kötü başladık. Rakip 2 tane jeneriklik gol attı. Oyuncuların psikolojisi bozuldu beklenmedik bir durum oluşunca. Kötü oyunla kaybettik. Üzgünüz. Bazı ireysel performansları değerlendireceğiz kendi içimizde. Perşembe önemli bir maç oynayacağız içeride. Ligde maçlar kaybedilebilir, normal, herkes kaybedebilir. İkinci yarı bize yakışmadı. İkili mücadelelerde rakip çok önümüze geçti." ifadelerini kullandı.