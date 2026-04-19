Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede Samsunspor, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Samsunspor'un gollerini 50. dakikada Carlo Holse ve 56. dakikada Tanguy Coulibaly kaydederken Beşiktaş'ın tek golünü 90+1. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani attı. Bu gol, Asllani'nin Beşiktaş kariyerindeki ilk golü oldu.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve ligde 42 puanla 7. sırada yer aldı. Beşiktaş ise son 6 maçta 3. mağlubiyetini alarak 55 puanda kaldı ve 4. sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Murillo'nun ceza sahasını ortasına iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh'un kafa vuruşunda top üsttün auta çıktı.

12. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında ceza saha içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

18. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.

22. dakikada Tomasson'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına geri döndü.

45+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Agbadou'nun ceza sahası içinde yerden şutunda topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

50. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ntcham'ın pasında Holse'nin ceza sahası dışından plase vuruşunda top, ağlarla buluştu. 1-0

53. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

56. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın pasında Coulibaly ceza sahası çizgisi üzerinden topu ağlara yolladı. 2-0

63. dakikada ceza sahası içindeki karambolde topa iyi yükselen Holse'nin vuruşunda topu kaleci Ersin Destanoğlu son anda kornere gönderdi.

78. dakikada Rashica'nın sert şutunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden topu son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.

90+1 Dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Ceza sahası içinde Cerny'in şutunda top Satka'nın eline çarpınca hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Asllani, meşin yuvarlağı ve kaleci Okan Kocuk'u ayrı köşelere gönderdi. 2-1

