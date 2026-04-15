Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ın sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Yazın forvet hattına takviye yapacak olan siyah beyazlıların, Cluj forması giyen Jovo Lukic'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaz transfer döneminde ciddi bir yapılanmaya gitme kararı alan siyah beyazlılar, takım kadrosunda büyük değişim yapacak.

Kartal'ın yeni sezon için ilgilendiği futbolcular ise ortaya çıkmaya başladı. Bosna Hersek basınından Sportsport'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın, Romanya Ligi takımlarından Universitatea Cluj forması giyen Jovo Lukic'i kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

27 yaşındaki santrfora birçok takımın ilgi gösterdiği ancak şu an için en iyi seçeneğin Beşiktaş olduğu kaydedildi.

Bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Boşnak golcünün, 2028'e kadar sözleşmesi bulunsa da Cluj'un sezon sonunda Lukic'i satacağı aktarıldı. Cluj'un, Lukic için düşündüğü bonservis ücretinin ise 1.5 milyon Euro olduğu bildirildi.

Öte yandan Jovo Lukic'in yaz aylarında yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda, Bosna Hersek kadrosunda yer alabileceği ifade edildi.

BU SEZON 20 GOL ATTI!

Jovo Lukic bu sezon Cluj'da toplam 34 maça çıktı. 1.90 boyundaki futbolcu bu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistle oynadı. Lukic'in güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

İŞTE O HABER: