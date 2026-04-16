Cagliari'nin sezon başında Beşiktaş'tan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Semih Kılıçsoy ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Centotrentuno'da yer alan haberde, "Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu, hem oyuncunun şu ana kadarki performansı hem de Cagliari'nin ekonomik durumu göz önüne alındığında oldukça yüksek görünüyor" ifadeleri yer aldı. Takvim'de yer alan haberin detayında Beşiktaş'ın ciddi bir indirim yapmasının pek olası görünmediği, Semih Kılıçsoy'un geleceğinin şu an için belirsizliğini koruduğu öne sürüldü.