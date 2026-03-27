Yeni sezon için hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Union Berlin forması giyen genç golcü için 12 milyon Euro’yu gözden çıkardı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde yaz döneminde en az 4-5 takviye yapacaklarını açıklamıştı. Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber önderliğinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren siyah-beyazlılar forvet arayışlarında rotayı Bundesliga'ya (Almanya 1. Ligi) çevirdi. Alman basınında yer alan habere göre; Hyeon-Gyu Oh'un yanına golcü almayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Union Berlin'in 21 yaşındaki golcüsü İlyas Ansah'ı yakından takip ediyor.

12 MİLYON EURO

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaşlı yetkililerin Alman forveti yaz transfer döneminde Boğaz'a getirmek istediği aktarıldı. Sergen Yalçın'ın son vuruşlardaki yeteneğinden etkilendiği ve bu transfer için Bundesliga temsilcisine 12 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Berlin temsilcisi genç yeteneği Padernborn'dan 4 milyon euro artı bonuslar karşılığında renklerine katmıştı. Siyah-beyazlıların scout ekibinin İlyas Ansah'ın sezon sonuna kadar gelişimini izleyeceği öğrenildi.

GELİŞİME AÇIK GOLCÜ

Yüksek potansiyeli ile gelişime açık oyuncu olan Ansah, savunma arkasına yaptığı etkili koşularla dikkat çekiyor. Santrforun yanı sıra hem kanat hem de ikinci forvet gibi farklı hücum rollerinde oynayabiliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a benimsetmeye çalıştığı pres oyununa son derece yatkın.

UNION'UN EN ÖNEMLİ KOZU

Transfermarkt verilerine göre 12 milyon euro piyasa değerine sahip olan Gana asıllı Alman forvet, görev yaptığı 26 maçta 5 kez ağları salladı. 3 de gol pası veren İlyas Ansah, Union Berlin'in Rani Khedira ile birlikte en golcü futbolcusu konumunda. Almanya Kupası'nda 3 karşılaşmada boy gösteren genç yetenek, gol kaydedemedi.