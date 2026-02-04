Kocaelispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın yönetiminde kupaya iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar; Kadıköy'de Fenerbahçe'yi, Dolmabahçe'de ise Keçiörengücü'nü mağlup ederek moral buldu. Zorlu Kocaeli deplasmanında 3'te 3 hedefiyle sahaya çıkacak Beşiktaş'ta, ilk 11'de görev alacak isimler merak konusu. Ligde son maçında Fenerbahçe'ye yenilen Selçuk İnan'ın öğrencileri ise Türkiye Kupası'nda toparlanarak çıkış yakalamayı amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Kocaelispor-Beşiktaş maçı canlı izle" aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, Kocaelispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında oynanacak Kocaelispor-Beşiktaş maçı 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak.
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor-Beşiktaş maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Sergen Yalçın önderliğinde Ziraat Türkiye Kupası'na etkili bir giriş yapan Beşiktaş, ilk maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada ise Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 kazanmayı bilen siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanında da kazanarak 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor.
KOCAELİSPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 11. RANDEVU
Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak. 1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti. Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok. Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.
Beşiktaş, son 11 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 9, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı. Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise berabere kaldı.
KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ
TFF, Kocaelispor-Beşiktaş maçı hakeminin Direnç Tonusluoğlu olduğunu açıkladı. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mustafa Ünver üstlenecek.