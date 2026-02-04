Kocaelispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3. hafta heyecanı, Kocaelispor ile Beşiktaş arasındaki zorlu randevuyla devam edecek. Sergen Yalçın yönetiminde kupada yoluna kayıpsız ilerleyen siyah-beyazlılar, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi, Dolmabahçe'de ise Keçiörengücü'nü geçerek dikkat çekti. Kocaeli deplasmanında 3'te 3 hedefiyle sahaya çıkacak Beşiktaş'ta, ilk 11 tercihleri şimdiden merak konusu. Ligde son olarak Fenerbahçe'ye mağlup olan Selçuk İnan'ın ekibi ise Türkiye Kupası'nı yeniden çıkış fırsatı olarak görüyor. Peki, Kocaelispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?