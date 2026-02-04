Vini Souza kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Vini Souza piyasa istatistikleri
Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala, Türk kulüpleriyle adı anılan Vini Souza spor gündeminde öne çıkıyor. Deneyimli futbolcuyla ilgili gelişmeler taraftarların ilgisini artırırken, "Vini Souza kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Bunun yanında başarılı oyuncunun piyasa değeri, saha içi istatistikleri ve kariyer geçmişi de mercek altına alınmış durumda. Vini Souza'ya dair dikkat çeken ayrıntılar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
VINI SOUZA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Vini Souza, 17 Haziran 1999 tarihinde Brezilya'nın Rio de Janeiro'nun bölgesinde dünyaya geldi. Fiziksel yapısı ile ön plana çıkan, 1,87 metre boyundaki Vini Souza, ön libero mevkisinde oynuyor. Aynı zamanda merkez orta saha bölgesinde de forma giyen 26 yaşındaki Souza, genellikle sağ ayağını kullanıyor.
VINI SOUZA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine 2019'da Flamengo'da başlayan Vini Souza, bir sonraki sene Lommel'e gitti. 2021'de Mechelen'de ve 2022'de Espanyol'da kiralık olarak forma giyen Souza, 2023'te ise Sheffield United'ın yolunu tuttu. Brezilyalı futbolcu, İngiliz ekibinde 2 sezon mücadele ettikten sonra 2025 senesinde Wolfsburg'a transfer oldu.
VINI SOUZA İSTATİSTİKLERİ
Brezilya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde toplam 191 maça çıkan Vini Souza, bu karşılaşmalarda 4 defa rakip fileleri havalandırırken, 4 kez gol pası verdi.
VINI SOUZA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Vini Souza piyasa değeri 12 milyon euro.