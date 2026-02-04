Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Erzurumspor FK kozlarını paylaşacak. Sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak serisini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, bu önemli eşikten kayıpsız geçmeyi amaçlıyor. Domenico Tedesco yönetiminde hata yapmaya niyeti olmayan Kanarya'da, sahaya çıkacak ilk 11 şimdiden merak konusu oldu. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise "Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı canlı yayın bilgileri" aramalarına hız verdi. Peki, Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?