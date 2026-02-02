Ara transfer döneminde Mert Günok ile yollarını ayırmasının ardından kaleci arayışında olan Beşiktaş, Brezilya ekibi Santos'un kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor.

25 yaşındaki eldiven, Sao Paulo'ya karşı alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası hakkında çıkan transfer söylentileri ile ilgili konuştu. Brezilyalı file bekçisi, "Evet, bir teklif aldım ama bunun kararını yönetim kuruluna ve menajerlerime bırakıyorum. Her zaman söylediğim gibi, ben burada Santos'la çalışmak ve takımıma yardımcı olmak için bulunuyorum. Teklifin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine gelince, bunu size söyleyemem. Bugün teklifin geldiğini biliyorum ama benim odağım her zaman oyunda ve Santos'ta. Ben burada kulübü savunmak için bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"BRAZAO AYRILMAYACAK"

Bununla birlikte, Santos Sportif Direktörü Alexandre Mattos da Beşiktaş'tan gelen teklifi doğruladı ve bu öneriyi kabul etmediklerini ifade etti. Alexandre Mattos, "Brazao şu anda ayrılmayacak. Şu anda kimse ayrılmıyor, özellikle de sunulan bu teklif için. Daha iyi teklifler aldık. Projemiz, öncelikle başkanın almayı bulduğu bir ücret karşılığında oyuncuların buradan ayrılması. Şu ana aldığımız teklif, Brazao'nun değerinin olması gerektiğini düşündüğümüz şeyle örtüşmüyor." sözlerini sarf etti.

YÖNETİM TEKLİFİ REDDETTİ, ALT SINIRI BELİRLEDİ

As kalecisini kolay bir şekilde elden çıkarmak istemeyen Santos, Beşiktaş'ın yaptığı 7 milyon euro'luk teklifi ise reddetti. yönetimin, oyuncuyu ancak 18 milyon euro civarında bir bedelle bırakmayı düşündüğü konuşuluyor.

PERFORMANSI

Kulübüyle 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brazao, bu sezon 7 maça çıktı ve kalesinde 10 gol gördü. Brezilyalı eldiven, 1 maçta kalesini gole kapadı.

İŞTE O HABER