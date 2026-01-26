Ara transfer dönemi bitmeden önce sol kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Inter forması giyen Luis Henrique için görüşmelerini yapmıştı. Dikkat çeken gelişmelerin yaşanan transferin, PSV forması giyen Ivan Perisic'e bağlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde sol kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Inter forması giyen Luis Henrique'yi gündemine almıştı. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı sol kanat oyuncusunun transferinde önceki döneme göre çok daha avantajlı bir konuma geldi.

Dumfries'in sakatlığı sonrası "Sol kanada takviye yapmadan oyuncuyu bırakmayız" diyerek Henrique'nin ayrılmasına sıcak bakmayan Inter, Ivan Perisic transferinde önemli bir aşama kaydetti. İtalyan devinin PSV ile yürüttüğü görüşmelerin olumlu seyretmesi, Beşiktaş'ın bu transferde yeniden umutlanmasına yol açtı. Perisic'in kadroya katılması halinde Inter, Henrique için gelen teklifleri değerlendirecek.

KİRALIK İSTİYORLAR

Beşiktaş cephesi, Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı ve sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemeyi planlıyor. Serie A temsilcisi ise 22.8 milyon Euro'ya transfer ettiği futbolcudan yaklaşık 20 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Henrique'nin düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitme isteği de Beşiktaş'ın elini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 23 maçta görev alan Luis Henrique, 1284 dakika sahada kaldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.