Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19'uncu haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor'un konuğu olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Furkan Ürün yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Demirkıran. Karşılaşma Beinsports 1'den naklen ekrana gelecek.
9 MAÇLIK SERİ YAKALADI
Süper Lig'de Ç. Rizespor ve Kayserispor; Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe ve Keçiörengücü'nü mağlup eden siyah- beyazlı takım, Eyüpspor'u yenerek üst üste 5'inci galibiyetini almayı hedefliyor. Evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5'inci sırada bulunuyor.
NDIDI VE UDUOKHAI YOK
Siyah-beyazlılarda 2 oyuncu, ikas Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak. Sakatlığı tamamen iyileşmeyen Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai mücadelede forma giyemeyecek. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası'ndaki Cezayir karşılaşmasında uyluk arka adalesinden sakatlık yaşamıştı.
İŞTE İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
İkas Eyüpspor: Felipe, Talha, Onguene, Emir, Arda, Baran Ali, Legowski, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Cengiz, Toure