Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında İkas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılar, bu akşam sıkıntılı durumdaki rakibini yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların muhtemel ilk 11'i ise merak konusu haline geldi. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19'uncu haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor'un konuğu olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Furkan Ürün yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Demirkıran. Karşılaşma Beinsports 1'den naklen ekrana gelecek.

9 MAÇLIK SERİ YAKALADI

Süper Lig'de Ç. Rizespor ve Kayserispor; Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe ve Keçiörengücü'nü mağlup eden siyah- beyazlı takım, Eyüpspor'u yenerek üst üste 5'inci galibiyetini almayı hedefliyor. Evinde 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5'inci sırada bulunuyor.

NDIDI VE UDUOKHAI YOK

Siyah-beyazlılarda 2 oyuncu, ikas Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak. Sakatlığı tamamen iyileşmeyen Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai mücadelede forma giyemeyecek. Nijeryalı orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası'ndaki Cezayir karşılaşmasında uyluk arka adalesinden sakatlık yaşamıştı.

İŞTE İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İkas Eyüpspor: Felipe, Talha, Onguene, Emir, Arda, Baran Ali, Legowski, Taşkın, Metehan, Pintor, Umut

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Rashica, Cengiz, Toure