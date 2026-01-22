CANLI SKOR ANA SAYFA
4
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe taraftarından Filistin'e destek F.Bahçe taraftarından Filistin'e destek 20:40
Tedesco röportaja Türkçe başladı: Evet çok zor Tedesco röportaja Türkçe başladı: Evet çok zor 20:25
Galatasaray'dan transfer teklifi! Galatasaray'dan transfer teklifi! 20:20
"G.Saray, Oulai için teklif yaptı!" "G.Saray, Oulai için teklif yaptı!" 20:15
"Onu dinlendirmemiz gerekiyor!" "Onu dinlendirmemiz gerekiyor!" 19:50
Kadıköy'de ay-yıldızlı şölen! Kadıköy'de ay-yıldızlı şölen! 19:46
Daha Eski
Trabzonspor Kasımpaşa maçında taraftarlara Türk bayrağı dağıtacak Trabzonspor Kasımpaşa maçında taraftarlara Türk bayrağı dağıtacak 19:14
F.Bahçe-Aston Villa | CANLI F.Bahçe-Aston Villa | CANLI 17:54
Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazır Trabzonspor Kasımpaşa maçına hazır 16:26
G.Saray'da F. Karagümrük mesaisi başladı! G.Saray'da F. Karagümrük mesaisi başladı! 15:43
G.Saray'da son dakika! Noa Lang... G.Saray'da son dakika! Noa Lang... 15:27
F.Bahçe'de Kante gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de Kante gelişmesi! Transfer... 15:00
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor!
Sayısal Loto sonuçları 21 Ocak 2026!
Duygusal yeme döngüsünü kır