Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu resmi web sitesinden açıkladı.
Siyah-beyazlıların açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın SL Benfica'ya nihai transferi hususunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
'Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.'"