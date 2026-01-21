Beşiktaş GAİN-Buducnost MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BKT EuroCup B Grubu’nda 15. hafta heyecanı Beşiktaş GAİN ile Buducnost Voli Podgorica arasında yaşanacak. Dusan Alimpijevic’in öğrencileri, sahasında oynayacağı bu önemli karşılaşmayı kazanarak 11. galibiyetine ulaşmak ve zirve takibini sürdürmek istiyor. Ligde ikinci sırada yer alan siyah-beyazlıların bu kritik randevusu öncesinde basketbol tutkunları, maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Beşiktaş GAİN-Buducnost Voli Podgorica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?