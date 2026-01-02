Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta devre arası sonrası düşünülmeyen Felix Uduokhai için gelen tekliflerin değerlendirildiği ve Alman stoper için taliplerin olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta ocak ayı sonrasında kadro planlamasında yer almayan Felix Uduokhai için dikkat çeken yaşanıyor. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz yaz Augsburg'dan 5 milyon Euro bedelle transfer ettiği deneyimli stoper, son haftalardaki performansıyla beklentilerin gerisinde kaldı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Uduokhai'nin ayrılığına sıcak baktığı, yönetimin ise oyuncu için gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre, Alman stoperle hem Fransa'dan hem de Bundesliga'dan bazı kulüplerin yakından ilgilendiği ifade edildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden bir tanesinin, Uduokhai'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

PERFORMANSI

Bundesliga'dan da talipleri bulunan oyuncunun transferiyle ilgili somut adımların önümüzdeki hafta atılması planlanıyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta görev alan Uduokhai, skor katkısı sağlayamadı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELEBİLİR

Kariyerinde daha önce 1860 Münih, Augsburg ve Wolfsburg gibi takımların formasını giyen 27 yaşındaki savunmacı, Almanya Milli Takımı'nda da 3 kez görev yaptı. Tecrübeli futbolcunun menajerinin, transfer görüşmeleri için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.