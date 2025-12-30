Beşiktaş'tan Andre Luiz operasyonu!

Beşiktaş'ın sağ kanat rotasyonunda Jota Silva, Cengiz Ünder, Cerny ve Rashica bulunuyor. Sol kanatta ise forvet olarak transfer edilen El Bilal Toure zorunluluktan görev aldı. Bilal'in yokluğunda Fenerbahçe derbisinde bu bölgede 18 yaşındaki Devrim Şahin oynamıştı. Teknik heyet sol kanada işlerlik kazandıracak oyuncu takviyesi talep ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, rotasını Portekiz'e çeviren siyah-beyazlılar, Genel Koordinatör Serkan Reçber'in onay verdiği Andre Luiz'in transferi için düğmeye bastı.

İLGİ YAZISI GÖNDERİLDİ

Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'de forma giyen Brezilyalı yıldız, ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor. 23 yaşındaki oyuncunun final vuruşları etkili olduğu için bazı maçlarda santrfor oynaması transferi cazip hale getiriyor. Scout ekibinin ekim ayından bu yana Andre Luiz'i yakından izlediği ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı kurmayların Rio Ave kulübüne ilgi yazısı gönderdiği aktarıldı. Başkan Serdal Adalı 5 Ocak itibarıyla transferi bitirmek için Portekiz ekibi ile masaya oturacak.

HÜCUM JOKERİ

Andre Luiz'in birden fazla hücum bölgesinde görev alabilmesi, teknik heyete taktik esneklik sağlıyor.

Teknik kalitesi yüksek, yoğun pres altında top saklayabilir. Topsuz koşularıyla rakip savunmanın yerleşim düzenini bozar, hücumun akışkan olmasına katkı sağlar. Asist özelliği ile öne çıkan Brezilyalı yıldızın yakaladığı pozisyonları gole çevirme yüzdesi de yüksek.

DEVLER DE TAKİPTE

Andre Luiz'le yakından ilgilenen kulüp yalnızca Beşiktaş değil. 23 yaşındaki sol kanadı, teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın yanı sıra Sporting Lizbon ve Porto da yakından takip ediyor. Portekiz basını, Andre Luiz'in bonservis bedelinin 15 milyon euro olduğunu ileri sürdü.

11 GOLE ETKİ ETTİ

Sambacı bu sezon Portekiz Ligi'nde 15 maçta forma şansı buldu. 5 kez fileleri havalandıran, 6 da asist yapan Brezilyalı oyuncu 11 gole direkt katkı sundu. Andre Luiz Portekiz Kupası'nda da 1 maçta toplam 32 dakika süre aldı.