Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva'ya Al Ahli’nin talip olması ortalığı karıştırdı. Siyah beyazlılarda taraftarın sevgilisi olan oyuncu için yönetimin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Beşiktaş'ın maestrosu Rafa Silva'ya Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin kanca atması, siyah-beyazlı camiada paniğe neden oldu. Daha önce Benfica'da Portekizli yıldız ile birlikte çalışan Sportif Direktör Rui Pedro Braz'ın deneyimli oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu aktarıldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetiminin ise skorer kimliğiyle taraftarların gönlünde taht kuran Rafa Silva'yı bırakmamaya kararlı olduğu belirtildi. Siyah-beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 resmi maçta forma giyerken 5 gol, 3 asistlik performansıyla 8 gole katkı sundu.

ANTALYASPOR MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Kalf bölgesinde ağrı ve sertlik hisseden Rafa Silva dün yapılan antrenmana da katılmadı. Kulüpten yapılan açıklamada Portekizli yıldızın tedavisinin devam ettiği ve idmanda yer almadığı duyuruldu. Teknik heyetin durumunu yakın takip ettiği 32 yaşındaki futbolcunun Antalyaspor maçında takımdaki yerini alması zor olduğu öğrenildi.