Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş stadyum'unda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Mücadele öncesi siyah beyazlılarda Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Hikmet hocayı kaybettik. Rahmetli kardeşimin takım arkadaşıydı. Camiamızın başı sağ olsun. Önemli bir değeri kaybettik.

Maça gelince, ilk defa bu hafta tam kadro çalıştık Rafa'nın da katılmasıyla. 3-4 gün tam kadro çalıştık. Oyun planı üzerine çalıştık. İki farklı planımız var. Birisi çıkan kadro, diğeri de diğer plan. Böyle başlamayı uygun gördüm. Arkada Paulista ile başlıyoruz. Bu tür maçları çok oynamış bir oyuncu. Sakatlıktan sonra toparlandı.

İyi hazırlandık. İyi antrenmanlar yaptık. İnşallah oyunun sonucuna yansır.

Bilal zaten santrfor. Biz santrfor diye aldık. Bazı oyunlarda kenarda kullandık. Bugün böyle başlamayı uygun gördük. Oyunun devamında takıma, bireysel performanslara bakacağız. Oyunun devamında başka planlara da dönebiliriz.