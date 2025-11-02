Beşiktaş'tan Toprak Razgatlıoğlu'na anlamlı hediye!

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, Fenerbahçe derbisi öncesi 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'na çiçek ve forma takdim etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, siyah beyazlıların Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi öncesi 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na çiçek ve forma takdim etti. Milli motosikletçi daha sonra taraftarları selamladı ve motoruyla saha içinde tur attı.