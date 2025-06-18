Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazanmıştı.
Bu doğrultuda siyah beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor. Beşiktaş'ın rakibinin belli olacağı kura çekimini haberimizden izleyebilirsiniz.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER:
Midtjylland Anderlecht Shakhtar - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi Sheriff - Prishtina eşleşmesinin galibi
Anderlecht
Shakhtar - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi
Sheriff - Prishtina eşleşmesinin galibi
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