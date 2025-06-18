UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor.
Siyah beyazlıların saat 14.00'te gerçekleşecek olan kura çekimi öncesi muhtemel rakipleri netleşti.
İŞTE O TAKIMLAR:
Midtjylland Anderlecht Shakhtar - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi Sheriff - Prishtina eşleşmesinin galibi
Anderlecht
Shakhtar - Ilves Tampere eşleşmesinin galibi
Sheriff - Prishtina eşleşmesinin galibi
İLK MAÇ 24'ÜNDE!
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçlar 24 Temmuz, rövanşlar ise 31 Temmuz'da oynanacak.