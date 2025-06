Serdal Adalı: Beşiktaş'a yakışır yer değil

Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR YER DEĞİL"

"Bodrumspor maçıyla birlikte sezonu dördüncü tamamladık. Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş'a yakışır yer değil. 4 sezondur daha kasım aralıkta havlu atan Beşiktaş gördük. Tüm çabamız bu gidişatı değiştirmek, şampiyonluklar içindir."

"3 TRANSFER DÖNEMİ SÜRE İSTEDİK"

"Biz bu göreve gelirken camiamızdan 3 transfer dönemi süre istedik. Devraldığımız tabloyu düzeltmek için zamana, sabra, doğru sisteme ihtiyacımız olduğunu söyledik. Giriş aşamasını tamamladık; gelişme ve sonuç etabına geçiyoruz."

"SIKINTILAR İNANMIŞ İNSANLARLA AŞILIR"

"Biz bu takımı hedefi kalmamış, aidiyet duygusunu kaybetmiş halde devraldık. Nerede olduğunun farkında olmayan, formayı taşıma sorumluluğundan uzak oyuncu grubu bulduk. Sıkıntılar inanmış insanlarla aşılır. Bizimle aynı hedefe baş koymayan kişilerle yollarımızı ayıracağız. Yola Beşiktaş'ın büyüklüğünü bilen, bizle aynı inancı taşıyanlarla devam edeceğiz."

"EN BÜYÜK AMACIMIZ..."

"En büyük amacımız kulübümüzün belini büken borç yükünü hafifletmek oldu. Bir nebze sitemli konuşacağım. Bizler icraatlerimizi çıkıp anlatmak, kendimizi alkışlatmak için yapmıyoruz. Biz ne yapıyorsak Beşiktaş için yapıyoruz. Camiamız yalan yanlış algılara kapılıp hedefimizden şüphe etmesin. Kendi yarattığımız kaynaklarla 35 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yaptık. Bankalar Konsorsiyumu'na da yaklaşık 35 milyon Euro ödedik. Beşiktaş için 5 ayda 70 milyon Euro kaynak yaratıldı. Mali yükümlülükleri zamanında yerine getirdik. Beşiktaş, borç azaltan bir yönetim gördü. Beşiktaş'ın mayıs ayı hariç personeline, oyuncusuna borcu bulunmuyor."

"2 OYUNCU ALMAK EN KOLAYIYDI"

"Beşiktaş için kalıcı çözüm yolları üzerinde göreve geldiğimiz günden beri gece gündüz çalışıyoruz. Yoksa borcu 12 ayda 2 katına çıkartmak, sermaye artırımından gelen parayla 2 oyuncu almak en kolayıydı bizim için."

"CAMİAMIZIN SAHİP ÇIKTIĞINI GÖRMEK İSTERDİK"

"Sermaye artırımı sonucunda 1.4 milyar liralık borç azaltımı yaptık. Camiamızın bu işe daha fazla destek vermesini isterdim. Beşiktaş, Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkması için gereken tutarı rahatlıkla bulabilecek bir camia olduğunu biliyorum. Gönül isterdi ki bu işi tek seferde halledebilseydik. Camiamızın Beşiktaş'a sahip çıktığını görmek isterdik."

"BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN BÜYÜK..."

"Elde ettiğimiz gelirle, Beşiktaş tarihinin en büyük borç kapatma işlemini yaptık. Beşiktaş'ı bu noktaya getirenler, borcu 1 yılda 150 milyon euro artıranlar, 1 günde 2 bonservis rekoru kırarken, biz borç ödeme rekoru kırdık."

"SÖZ VERDİĞİM GİBİ..."

"Bundan sonra Beşiktaşımız'ın finansal özgürlüğü için söz verdiğim gibi gayrımenkul projelerini hayata geçireceğiz. İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan yaklaşık 100 dönümlük arazinin tahsisi ile ilgili önemli yol kat ettik. Bu arazi futbol altyapısı için kullanılacak, geleceğin Beşiktaş'ını burada inşa edeceğiz. Tahsis işlemlerinin tamamlanmasından sonra altyapı tesisinin yapımına hemen başlamayı planlıyoruz. İstanbul'un 5 farklı ilçesi ve İzmir'de yeni tesisler için önemli aşamalar kat ettik."

"İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADIK"

"Dikilitaş'taki arsayı anlatmak istiyorum. Bu bahsi geçen arsa Fulya'daki 2 kuleden oluşan alışveriş merkezi ve Acıbadem Hastanesi yapılmadan önce toplamda 2-3 parsel 45 dönüm olan arsadır. Arsanın 30 dönümlük kısmına söylediğim bu binalar yapılırken, boş bırakılan 15 dönümlük kısmına da imar durumları nedeniyle bugüne kadar hiçbir şey yapılabilmesi mümkün olmamıştır ve bu nedenle boş şekilde duran bir arsadır. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse de Emlak Konut'la yaptığımız görüşmeler sonucunda buradaki tesislerimizin uygun başka bir yere taşınması ve bu 15 dönümlük arsaya imar hakkı verilmesi imkanına kavuşulmuştur. Yetkisi sadece Emlak Konut'ta olan imar değişikliği konusunda Mayıs ayı başlarında proje geliştirmek maksadıyla bir işbirliği protokolü imzaladık. Yine bu proje kapsamında Spor Bakanlığına ait olup kulübümüze tahsisli toplam 5 dönüme yakın 2 adet parselin de kulübümüze satışı konusunda müracaat ettik. Şu anda değerleme raporunu bekliyoruz."

"SATMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

"15 dönüm büyüklükte, tamamen atıl duran ve imar izni olmadığı için bir şey yapmamız mümkün olmayan Dikilitaş arsamıza, 5 dönüm daha ekleyerek imar iznini çıkartarak proje yapıyoruz. Bu arazide projeyi Emlak Konut yürütecek. Ziraat Bankası'nın da ortak olmasını istiyoruz. Bu projeden maliyetleri çıkardığımızda 150-200 milyon euro arası bir gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz. Bu parayla Bankalar'a olan borçlar kapatılacak, devamında Beşiktaş'ın faizli kimi ne borcu varsa o hesaplar kapatılacak. Bu faiz borçlar bugün itibarıyla 125 milyon dolar civarında. Biz bu borçları kapattıktan sonra oturacağız, elimizde kalan tapuları koyacağız. Satmamız söz konusu değil. Bizim Beşiktaş'ın malını mülkünü elden çıkardığımız yok."

"EZELİ RAKİPLERİMİZİN BU DÜZENLEMELERİ..."

"Ezeli rakiplerimiz bu düzenlemeleri, projeleri hayata geçirerek ekonomik seviyelerini bu noktaya getirdiler. Geldikleri ekonomik seviyeyi kadrolarına yansıttılar. Önemli bütçelerde transfer yapabilir noktaya geldiler. Biz geri kaldık, yerimizde saydık. Bu kadrolar futboldan gelen gelirler ile kurulmuyor arkadaşlar."

"GÜNLÜK FAİZ ÖDEMESİ 125 BİN EURO"

"Beşiktaşımız'ın günlük 125 bin euro faiz ödemesi vardır. Bunla ilgili aksiyon almadığımız her gün günlük 125 bin euro çıkıyor. Her ay 4'er milyon euro faiz ödeyelim. Her gün 125 bin euro, her ay 4 milyon euro ödeyecek gücü var diyorsanız böyle devam edelim. Beşiktaş'ı bu yükten bir an önce kurtarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayda 175 milyon TL, yılda 2 milyar TL faiz ödeyen bir Beşiktaş var. Yılda 50 milyon Euro yükten kurtulmak demek bu kadar oyuncu almak demek."

"AĞZINIZDAN ÇIKANI KULAĞINIZ DUYSUN"

"Bana 'Beşiktaş'ın malını peşkeş çekiyor' diyorlar. Bu üslubu kullanan kim varsa ona söylüyorum; ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun, bir kendinize gelin! Sizlerin karşısında rayicin 2 katı fiyat verip ışıklandırma yapan yönetim yok! Sizin karşınızda Beşiktaş'a 1 senede faiz hariç 100 milyon euro yük yükleyen, Beşiktaş'ı kendi iktidar savaşlarına kurban eden insanlar yok. İhaleleri tanıdıklarına paslayan, satın alma prosedürlerini ortadan kaldıran, kulüp veritabanından dosya silenler yok. Karşınızda başkan olmadan önce de sonra da maddi ve manevi fedakarlıktan kaçmayan, cebinden, ömründen, özgürlüğünden Beşiktaş'a vermiş bir Beşiktaşlı var!"

"BOŞ HAYALLER PEŞİNDE KOŞMASIN"

"Benim Beşiktaş için yaşadıklarımın fragmanını görse filmini izlemeye yüreği yetmeyecek insanlar, ben ve arkadaşlarım hakkında ileri geri konuşamaz! Sizin bırakıp gittiğiniz gibi 'bana onu söylediler, sosyal medyadan küfür ettiler' diye kaçmam. Şartlar ne olursa olsun başladığım işi yarıda bırakmadım. Camiam bugün olduğu gibi bana güvenmeye devam etsin. Bana bunları söyleyenler boş hayaller peşinde koşmasın."

"KENDİ CEBİMİZDEN 30-35 MİLYON EURO VERDİK"

"Cebinde paran mı yok, niye bu projeyle uğraşıyorsun diyenler var. Konu Beşiktaş olunca para verdim demekten imtina ettim. Kendi cebimizden 30-35 milyon Euro verdik. Yılbaşına kadar da bir 35-40 milyon Euro daha vereceğiz. Bu çark dönecek, projeyle alakası yok. Ben Beşiktaş'a cebimden, ömrümden, zamanımdan vermeye devam edeceğim. Dikilitaş Projesi gerçekleşirse Beşiktaş kendi ayakları üzerinde duracak. Mali sorunların kurtulmuş bir Beşiktaş olacak. Beşiktaş kimsenin kesesine, keyfine, vicdanına, ajansında, başkanlık hesap kitaplarına bağlı yönetilen bir kulüp olmayacak."

"BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR FIRSAT TEPER"

"Genel Kurul 'Dikilitaş projesini yapmayın' derse de biz buna saygı duyar, bu faiz yüküne katlanarak yolumuza devam ederiz. Ancak bu proje hayata geçmezse üzülerek söylüyorum ki Beşiktaş'ımız ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için büyük bir fırsat tepecek."

"BANKALAR BİRLİĞİ KONUSUNU KAPATACAĞIZ"

"Bu projede çok hızlı geldik. Emlak Konut'un ifadeleriyle, ekim sonuna doğru projelerin hazır olacağı, kasım başı da yavaş yavaş satış ofislerini kurabileceğimiz hale geleceğimizi söylüyorlar. Ben her zaman tedbirli oluyorum, yılbaşını bulur. Kulübün kasasına gelecek paradan öte Bankalar Birliği'ne ödenecek para önemli bizim için. Hızlı gidecek olursak, proje başlamasından sonraki ilk 6 ayda biz Bankalar Birliği konusunu tamamen kapatmış olacağız."

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

"Beşiktaş'a 1 lira zarar veren adam cezasız kalmayacak. İlk başkan olduğum gün bunu söyledim. Peşini bırakmayacağım. Biri gelip verecek, Beşiktaş sağolsun diyecek. Birileri gelip alacak. Bunun bir sonucu olması lazım."

"YOK ÖYLE BİR AVANTA"

"Beşiktaş'ta dedikodu mekanizması yoğun ve hızlıdır. Dikilitaş ile ilgili ret oyu vereceklermiş gibi bilgiler geldi. Dikilitaş için Fikret Orman başkan iken çok uğraştı. Ahmet Nur Çebi başkan ekibini toplamış. Emeklerini Beşiktaş'ta kaos yaratmak için harcamasınlar. 22'sinde genel kurul izin vermezse Adalı bırakır gider, seçime hazırlanalı falan. Yok öyle bir avanta. Ben ömrüm boyunca hiçbir işi yarım bırakmadım!"

"KAOS YARATMAK TEK AMAÇLARI"

"Telefonlarla insanları arayıp 'Projeye yok de' demesinler. Genel kurul hayır derse, tekrar seçim, kaos yaratmak tek amaçları. Ne yapacağız arkadaşlar, 3 ayda bir seçim mi yapacağız! Fazla heveslenmesinler. Buradayız. Bu projeyi yapacağız. Ben genel kurula güveniyorum."