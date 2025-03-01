Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Bellona Kayserispor'u ağırlıyor.
Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Bellona Kayserispor maçı saat 20.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon