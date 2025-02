Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından Al-Musrati'nin Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco'ya satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri yer aldı.