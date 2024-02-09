Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak Legia Varşova'dan Arnavut on numara Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. Genç oyuncu İstanbul'a geldi. Muci, havalimanında basın mensuplarına şu şekilde konuştu: "Ernest Muçi: "Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Statta taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarımla ve hocamızla tanışmak istiyorum. Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağım."
Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci İstanbul'da!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı yeni transfer Ernest Muci, İstanbul'a geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 09.02.2024- 17:26 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024- 17:29