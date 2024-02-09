Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak Legia Varşova'dan Arnavut on numara Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. Genç oyuncu İstanbul'a geldi. Muci, havalimanında basın mensuplarına şu şekilde konuştu: "Ernest Muçi: "Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Statta taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarımla ve hocamızla tanışmak istiyorum. Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağım."