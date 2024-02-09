Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Devre arası transfer döneminde şu ana kadar 2 oyunucuyu kadrosuna katan Beşiktaş, transfer döneminin son gününde atağa kalktı. Legia Varşova'dan Arnavut 10 numarayı transfer eden siyah-beyazlılar, oyuncuyu İstanbul'a indirdi. Başkan Hasan Arat ve 2. başkan Hüseyin Yücel'de havalimanında oyuncuyla beraber basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte ayrıntılar...
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